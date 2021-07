Jefferson Paulino irá encarar ex-clube na próxima rodada da Série B

Brusque, SC, 1 (AFI) – O Brusque-SC voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B, após três jogos, na tarde desta quarta-feira (30), a equipe Catarinense venceu o Brasil-RS por 1 a 0 e encostou no G4 com 13 pontos ganhos e assumiu a 5ª colocação na competição.

Os destaques na vitória diante do Brasil foram o atacante Edu, que fez seu sexto gol na competição, e o goleiro Jefferson Paulino, que chegou ao seu terceiro jogo como titular da equipe do Brusque, havia feito sua estreia no jogo diante do Sampaio Corrêa, com uma grande atuação no empate em 0 a 0 e na sequência o Vasco da Gama.

DEU CONTA

Na vitória sobre time gaúcho foi seguro quando foi exigido.

“Foi uma vitória importante que nos mantém próximo dos primeiros colocados e sabíamos das dificuldades que íamos encontrar no jogo diante de uma equipe que está na parte de baixo da tabela e que viria em busca de uma bola e complicar o jogo, mas fomos melhores e merecedores dessa vitória”, disse o goleiro.

OPORTUNISTA

O goleiro ganhou sua primeira oportunidade no Brusque no jogo diante do Sampaio Corrêa , após o então titular Ruan Carneiro testar para Covid-19 e pode continuar como titular da equipe do técnico Jerson Testoni, que terá pela frente o Guarani, ex-clube degoleiro onde teve grandes atuações antes de ter defendido a Internacional de Limeira no Paulistão.

“Mais um jogo importante na Série B e jogando no Brinco de Ouro eu sei o quanto é difícil, mas hoje sou atleta do Brusque e vamos a Campinas em busca de um grande resultado para que possamos nos manter no topo da tabela de classificação”, disse goleiro Jefferson Paulino.

CARREIRA

Em sua primeira participação em um clube catarinense o goleiro Jefferson Paulino iniciou sua carreira no E.C São Bernardo até chegar ao Grêmio Osasco Audax, onde ficou por mais de cinco temporadas até chegar ao futebol carioca onde foi eleito o melhor goleiro do estadual em 2019, jogando pelo Bangu e na sequência foi para Guarani onde permaneceu por quase dois anos. Já em 2021, disputou Paulistão pela Internacional de Limeira.