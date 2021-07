Jerry Smith lança clipe com particição da ex-BBB Ivy

“Só Uma Moralzinha”, música de Jerry Smith com a dupla Luiza e Maurilio, chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (23). O single ganhou um videoclipe gravado em Joanópolis (interior paulista) que teve a particição da ex-BBB Ivy.

A canção com muitas batidas e ritmo marcante traz para a era dos relacionamentos digitais a clássica história de “quem desdenha quer comprar”. “Um trabalho diferente que junto da Ivy acabei interpretando também, algo que curto bastante nos meus clipes, de fazer essa dinâmica entre atuar e cantar. O vídeo mostra uma mulher que ao voltar no mesmo lugar aonde passou alguns dias com seu ex começa a ter várias lembranças dos momentos felizes que tiveram”, declarou.

Assista abaixo: