João Dória prevê volta de torcida em estádios de São Paulo em setembro

São Paulo, SP, 06 (AFI) – Conforme o Plano São Paulo de vacinação, o Governador João Dória já consegue estipular uma data para o retorno de público nos estádios em jogos dentro do Estado. Em declaração para podcast “Inteligência Ltda”, ele afirmou que a previsão é que torcedores possam acompanhar seus respectivos times em setembro.

“E aí, você vai fazendo isso para os demais setores também, como congressos, atividades artísticas, atividades circenses, atividades de música. Porque tudo parou: Lolapalooza, Rock in Rio, futebol. Tudo. Então, muito provavelmente, a partir de outubro isso recomeça gradualmente, de forma segura. Vai poder com 50, 60, 70%…até dar 100%. Nós vamos ter um último trimestre cheio de alegria”, falou o Governador.

Dória também falou sobre a vacinação no Estado. O Governador acredita também que até setembro todas as pessoas com 18 anos ou mais já estarão vacinados.

“Até 15 de setembro, todos os maiores de 18 anos serão vacinados aqui em São Paulo. Todos, sem exceção, pelo menos com uma dose no braço. E aí, completa essa vacinação ou com 28 dias, se for Coronavac, ou com 90, se for da Pfizer e AstraZeneca”, finalizou.

FAZ TEMPO…

Torcida no estádio em jogos de São Paulo está proibido desde o primeiro semestre de 2020, quando a pandemia da Covid-19 veio à tona.