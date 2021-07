João Vicente fala sobre desempenho como ator: “Não me acho extremamente talentoso”

João Vicente de Castro revelou, em entrevista nesta sexta-feira (09), que já teve vergonha de querer ser ator. As informações são da revista Quem. O apresentador falou ainda sobre como construiu a carreira.

“O que me fez chegar até aqui é não ter medo de errar. Não me acho extremamente talentoso, mas sou mais esforçado que qualquer pessoa que você vai conhecer na vida. Eu não me dou por vencido de jeito algum ”, diz. “O lugar que eu tenho é merecido e conquistado. Nada veio de graça, pelo contrário, foi muito difícil tudo ”, lembra.