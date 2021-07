Jobcenter inicia a semana com NOVOS empregos; veja cargos

A Jobcenter abre novas oportunidades de emprego pelo país! São diversas possibilidades que garantem benefícios e crescimento profissional. A empresa está à frente do recrutamento e seleção de vários talentos que complementem o sucesso dos negócios! Veja como se candidatar a uma das vagas!

Jobcenter inicia a semana com novas oportunidades de emprego

A empresa que está intermediando o recrutamento dos talentos para as demais companhias está divulgando cargos com seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição e outros. Veja, a seguir, quais são as funções divulgadas pela Jobcenter!

Psicólogo Hospitalar – UTI;

Analista Administrativo Comercial Sr.;

Ajudante de Higiene;

Analista Financeiro Sr.;

Operador Logístico;

Atendente de Relacionamento I – SAC;

Assistente de Contas a Pagar;

Analista de Gestão de Pessoas JR (Remuneração);

Consultor de Recrutamento e Seleção;

Assistente Contábil;

Representante de Vendas;

Analista de Compliance Senior;

Analista de Sinistros Auto I;

Analista Fiscal;

Atendente de Loja;

Analista de Gestão de Pessoas Jr;

Analista Financeiro Pleno;

Analista de Projetos II;

Atendente de Relacionamento I – Vendas;

Especialista Gestão de Mudanças;

Assistente Administrativo PL II;

Analista de Custos Pleno;

Recrutador;

Assistente Comercial;

Supervisor de Marketing Digital;

Coordenador de Serviços de Logística;

Atendente de Sac;

Supervisor de Channel Marketing;

Analista Fiscal Pleno;

Analista SR de Compras Internacional;

Analista de Marketing Sênior;

Especialista Interno de Vendas;

Especialista Linux;

Analista de Recrutamento e Seleção SR.

Analista de Farmacovigilância Jr.

Representante de Vendas – Sr. Inside Sales Support;

Especialista de Recursos Humanos;

Supervisor de Responsabilidade Social Corporativa.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das vagas de emprego na Jobcenter podem acessar o site de inscrição, clicar na oportunidade desejada e cadastrar currículo atualizado. A recrutadora está em busca de talentos proativos e comprometidos com o sucesso de todas as atividades a serem desempenhadas!

