Jogador do Londrina é mais uma vez alvo de comentário racista durante partida da Série B

Londrina, PR, 23 (AFI) – Em menos de cinco dias o meia Celsinho é vítima novamente de ataque racista. Desta vez, o comentário racista aconteceu durante a vitória do Londrina por 1 a 0 contra o Remo nesta sexta-feira, no Estádio do Café, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante a partida, o narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará, narra um lance que Celsinho está com a bola e fala que ele vai “com seu cabelo meio ninho de cupim para bater na bola”.

CONFIRA A NARRAÇÃO:

Tanto o Londrina, quanto o Remo se manifestaram na suas redes sociais repudiando o comentário do narrador. A rádio Clube do Pará ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

NÃO É DE HOJE

No final de semana, narrador Romes Xavier e o comentarista Vinícius Silva, da Rádio Bandeirantes de Goiânia provocaram revolta nas redes sociais após comentários direcionadas a um meia do Londrina, em partida contra Goiás, pela série B do Campeonato Brasileiro, no sábado.

Os dois se referiram ao cabelo do jogador com expressões como “pesado demais”, “bandeira de feijão” e “negócio imundo”.

Os dois foram afastados pela Rádio Bandeirantes, de Goiânia, da equipe Feras do Esporte.