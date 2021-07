Jogador Vinícius Jr. faz festão de 5 dias em sítio com Neymar chegando de helicóptero

Não se fala em outra coisa em Papucaia, bairro de Cachoeira de Macacu, no interior do Rio, a não ser no festão de aniversário que o jogador Vinícius Jr., do Real Madrid, realizou num sítio da região, na semana passada, para comemorar seu aniversário de 21 anos.

Segundo informações de moradores locais, a confraternização durou cinco dias com muitos convidados, mulheres e a presença de Neymar, que chegou com o seu helicóptero para a festa.Um morador chegou a filmar o momento em que o helicóptero do craque do PSG (com as iniciais do jogador) aterrissava no sítio e postou o vídeo nas redes sociais.