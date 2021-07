Jogadores cobram salários atrasados de time da Série C, que promete pagamento em breve

Curitiba, PR, 08 (AFI) – Com apenas uma vitória nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C e amargando a zona de rebaixamento do Grupo B, o Paraná não vive um bom momento fora das quatro linhas. Afinal, alguns jogadores estão com salários atrasados e em um reunião na tarde desta quarta-feira (07) foram cobrar a diretoria.

O encontro com o presidente Luiz Carlos Casagrande, o Casinha, aconteceu na sede social do CT Kennedy e durou pouco mais de uma hora. Os atletas que estão com os salários atrasados são justamente os remanescentes, que estão no clube pelo menos desde o inicio do Campeonato Paranaense.

O débito varia de dois a três meses, o que também está acontecendo com alguns funcionários. De qualquer forma, o presidente do Paraná prometeu que todos os vencimentos serão pagos na próxima semana, antes do duelo contra o Novorizontino, que está marcado para domingo (17).

Antes disso, o time paranaense volta a campo diante do Mirassol no sábado, às 15h, fora de casa, pela sétima rodada. Atualmente, a equipe está na penúltima colocação de sua chave com quatro pontos ganhos.