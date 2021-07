Jogadores de time do Rio de Janeiro sofrem acidente de carro; clube se pronuncia

Rio de Janeiro, RJ, 04 (AFI) – Quatro jogadores do Americano, que chegou a disputar a fase preliminar do Carioca neste ano, sofreram um acidente de carro no último sábado, na BR-101, em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Os jogadores que se envolveram no acidente são: Anderson Penna, Junior Araujo, Ramon Costa e Thiago Dunha. O primeiro ainda está em observação por conta de dores no pescoço e deverá ser liberado ainda neste domingo.

O acidente envolveu dois carros, um caminhão e uma carreta de tanque. O motorista do caminhão teve ferimentos graves, mas o estado de saúde é estável. Ramon, que estava dirigindo o carro com os demais atletas, tentou desviar de um outro veículo, acabou perdendo controle e capotando.

Veja a nota oficial:

O Americano Futebol Clube informa que, os jogadores Ramon Costa, Junior Araújo, Thiago Dunha e Anderson Penna, se envolveram em um acidente automobilístico na tarde deste sábado (03/07), no Trecho Rodovia Lagos.

Os atletas encontravam-se em folga, voltando para suas respectivas residências, após período de treinamentos durante a semana no CT Eduardo Vianna.

Após o ocorrido, todos foram socorridos e encaminhados ao hospital mais próximo. O zagueiro Anderson Penna, está em observação por orientação médica, enquanto os outros três ocupantes do veículo, já foram liberados por estarem com ferimentos leves.

O clube está acompanhando o caso de perto, prestando toda assistência jurídica, hospitalar e logística aos jogadores e família.