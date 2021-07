Jogos ao vivo na TV: confira 4 aplicativos para assistir futebol

Com um mercado de plataformas de streaming cada vez mais concorrido – com empresas gigantes lutando pela atenção do público – muitos brasileiros se sentem confusos, e não conseguem escolher de maneira efetiva a melhor opção.

Para assistir jogos ao vivo, as dúvidas são ainda maiores, já que muitos apps piratas ameaçam os dados e a segurança dos usuários. A pergunta que fica é a seguinte: quais são os melhores aplicativos para assistir futebol ao vivo na TV?

Foto: Divulgação

Veja abaixo as 4 melhores opções do mercado, através deste guia do site pronatec sobre apps.

O aplicativo da SporTV é vinculado ao serviço de streaming Globoplay. Por isso, o app pode ser acessado facilmente em SmartTVs. Por meio do app Canais Globo (Globosat Play), usuários conseguem acompanhar toda a programação do SporTV ao vivo.

Para ter acesso ao conteúdo, é necessário assinar o combo GloboPlay + canais, que tem o preço de 12x de R$ 42,90. No caso dos clientes de serviços de TV a cabo, com acesso aos canais da SporTV, também é possível assistir o conteúdo online. Basta entrar no aplicativo em sua TV e logar com a conta do GloboPlay ou TV a cabo.

Funcionando de maneira semelhante ao SporTV, o Premiere também é vinculado ao Globoplay. Na alternativa, usuários podem conferir vários campeonatos de futebol, como o Brasileirão séries A e B, a Copa do Brasil e diversos campeonatos estaduais.

O app permite três tipos diferentes de assinatura: R$ 79,90 mensais, R$ 59,90 mensais (com fidelidade de um ano) ou R$ 84,90 mensais (no pacote GloboPlay). Para assistir os conteúdos, basta acessar o app diretamente na TV e fazer login.

O Estádio TNT Sports é a nova roupagem do EI Plus, o antigo serviço de streaming da emissora Esporte Interativo. Por meio do app, usuários podem conferir jogos da Champions League, Campeonato Italiano e diversas eliminatórias de seleções da América do Sul e Europa, entre outras novidades.

No entanto, o app Estádio TNT Sports está disponível apenas para Smart TVs das marcas Samsung e LG. Ou seja, se a sua TV é de outra marca, será necessário acessar a plataforma pelo smartphone ou computador, e trazer o conteúdo para a TV com um cabo HDMI, espelhamento de tela ou ChromeCast.

A Dazn é uma plataforma britânica de transmissão ao vivo de esportes, focando principalmente no futebol. Novidade no mercado brasileiro, a empresa oferece jogos do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra, da Série C do Brasileirão, além da Liga dos Estados Unidos.

A alternativa está disponível para Smart TVs das marcas LG, Samsung e Panasonic, além das que usam o sistema Android TV. O Dazn também oferece um período de 30 dias grátis para os usuários. Após a promoção, a mensalidade é de R$ 19,90.