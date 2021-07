Johnson Controls abre NOVOS empregos pelo país

A Johnson Controls abre novos empregos para TODO BRASIL. São diversas chances de contratação em vários lugares do país. As oportunidades geram salário fixo compatível com o mercado e benefícios como plano médico, seguro de vida, vale-refeição, vale transporte, vale alimentação e muitos outros. Veja como se candidatar!

Johnson Controls abre empregos pelo país

São várias oportunidades disponíveis pela empresa que está recrutando pessoal comprometido com bons resultados! Confira quais são os cargos abertos, neste fim de semana, pela Johnson Controls!

Você Pode Gostar Também:

Técnico de Sistemas I;

Supervisor Vendas Externas RIO de Janeiro 2111092;

Diversidade Trans 2111913;

Consultor de Vendas Externas RIO de Janeiro Wd30117658188;

Técnico de Sistemas I – Norte da Ilha – Florianópolis/SC;

Consultor de Vendas Internas – Barueri/SP;

Consultor de Vendas Internas – Barueri/SP;

Técnico de Campo Jr. Eb00069637144;

Técnico de Manutenção 2111868;

SUPERVISOR DE GRANDES CONTAS – Barueri/SP;

Técnico de Sistemas I – São Luís / Maranhão;

Consultor de Vendas Externas Litoral Sul 2110231;

Técnico de Sistemas I;

Consultor de Vendas Internas I;

Supervisor de Vendas Externas – Rio de Janeiro – 2111092;

Técnico de Instalação de Sistemas.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas de emprego disponíveis na Johnson Controls podem acessar a página de inscrição e selecionar a oportunidade desejada. Em seguida, clicar em “Candidate-se”. A Johnson Controls está contratando pessoal que possa favorecer bons resultados a empresa em todas as atividades!

Mantenha-se atualizado diariamente aqui, no Notícias Concursos!