Joinville-SC 0 x 0 Esportivo-RS – JEC segue invicto e no G-4 da Série D

Joinville, SC, 24 (AFI) – O Esportivo volta para Bento Gonçalves, com um ponto na bagagem e na tabela de classificação da chave A8, do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. Em jogo disputado neste sábado, contra o Joinville, que vinha de 100% como mandante, o Alviazul segurou o 0 a 0, em partida válida pela 8ª rodada da competição.

Com o resultado, o Esportivo soma 7 pontos na tabela de classificação e aguarda o final da rodada para saber quantos pontos fica do grupo dos quatro melhores. O Joinville, por outro lado, tem 16, na vice-liderança, atrás apenas do FC Cascavel, com 20.

ZERADO

A partida começou e o Esportivo, mesmo fora de casa, foi quem propôs. Aos 13 minutos, Juninho Potiguar tentou cruzar, a bola desviou e sobrou para Tardelli, mas o camisa 10 não conseguiu o giro para finalizar. E aos 20 minutos, Leo Ferraz arriscou de longe e Pascoal pegou.

A partir disso, o jogo ficou mais equilibrado e parado com faltas, principalmente no meio-campo. O Joinville criou boa oportunidade aos 24, com Davi Lopes, de longe, para grande defesa do goleiro Otávio Passos. O Esportivo respondeu, aos 31 minutos, com Léo Ferraz, mas o chute do jovem atacante foi alto demais.

A última chance clara foi do Joinville. Aos 41 minutos, Uelber chutou e a bola passou tirando tinta da trave do gol Alviazul. E assim, o placar ficou inalterado, na Arena Joinville.

Joinville e Esportivo empatam sem gols. Foto: Vitor Forcellini/JEC

ACABOU ASSIM…

A etapa complementar teve os mandantes com mais posse de bola e buscando mais o ataque, pelo menos, esse foi o cenário nos primeiros minutos. Aos 14 minutos, após uma rebatida da defesa, a bola sobrou no ataque para Yann Rolim, que entrou na área e Otávio Passos, na hora certa, evitou o gol dos donos da casa.

Cinco minutos depois, em rápido contra-ataque, Helerson finalizou e mais uma vez, o goleiro Alviazul salvou. Mesmo com as alterações, o cenário ficou igual – Joinville com a posse e rondando a área e o Esportivo esperando um contra-ataque.

Mas, aos 32 minutos, o Joinville teve outra grande oportunidade, quando Naldo saiu de frente com o Otávio, que cresceu e praticou grande defesa. O Alviazul teve uma boa chance, aos 37 minutos, com Paulinho que entrou na área, mas o chute saiu travado.

E aos 44 minutos, o Esportivo teve uma grande oportunidade. Após cobrança de escanteio, Ramires chutou a queima roupa e o goleiro adversário salvou o que seria o gol Alviazul. O lance foi o último perigoso da partida que encerrou sem gols.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Esportivo enfrenta o Marcílio Dias, no sábado, às 19h, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). No domingo, às 15h, o Joinville visita o Caxias, no Centenário, em Caxias do Sul (RS).