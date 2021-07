Joinville-SC 2 x 0 Caxias-RS – JEC é superior, mas precisa do banco para assumir a liderança

Joinville, SC, 10 (AFI) – Na briga pela liderança, o Joinville se deu melhor e venceu o Caxias por 2 a 0, na Arena do Joinville, na tarde deste sábado, pela sexta rodada do Grupo A8 Campeonato Brasileiro Série D. O JEC foi superior durante toda a partida, mas só na segunda etapa foi às redes. Zago fez alterações no time e dois jogadores que entraram, anotaram os gols – Douglas Packer e Caio Monteiro.

O Joinville assume a liderança com 12 pontos e ultrapassa o Cascavel-PR, que tem 11 e ainda entra em campo contra o Juventus. O time de Caxias do Sul permanece na terceira colocação com oito pontos.

A ENTREGA CHEGOU, FALTOU APROVEITAR

Na etapa inicial, o Caxias pareceu desligado. João Vieira, Gleydson e Paulinho Santos até voltavam para ajudar na saída de bola, porém, mais atrapalharam. Em alguns dos erros, Chrystian e Fialho colocaram Pitol para trabalhar, enquanto Paulo Victor desperdiçou a grande chance.

Gleydson perdeu a bola para Davi Lopes no meio de campo. O jogador do JEC carregou, lançou Paulo Victor e, cara a cara com o goleiro, o ponta acertou a trave. O Caxias pouco ameaçou. O time, em alguns momentos, encontrou espaço nas costas dos meios-campistas dos mandantes ou nos lançamentos longos e criou jogadas. Na melhor delas, Michel isolou dentro da área.

Foto: Victor Mira/Joinville

COM UM A MAIS, COMPLICOU

Aos 30 minutos, Henrique cometeu falta dura em Fialho. Primeiro, o arbitro José Wellington mostrou o cartão amarelo. Quando se aproximou e viu o estrago na perna do centroavante do JEC, mudou a cor. Henrique expulso.

Para quem achou que seria a hora do Joinville, enfim, abrir o placar, se enganou. O Caxias ficou com a bola mais tempo e o JEC teve dificuldades para construir com o visitante fechado e recuado. O primeiro tempo, assim, acabou sem grandes emoções.

JEC RETORNOU COM TUDO

O Joinville voltou ao campo com a mesma atitude do início da partida. O treinador Leandro Zago fez duas alterações e o JEC respondeu. Em dez minutos, os donos da casa tiveram duas oportunidades. Renan Castro arriscou de longe e viu a bola tirar tinta da trave e Paulo Victor recebeu cruzamento no segundo pau e cabeceou. O goleiro Pitol salvou.

Jaques percebeu a dificuldade e mexeu. Lucas Rocha entrou na vaga de João Vieira para colocar sangue novo, porém, não funcionou muito. O JEC continuou em cima e tomou conta da partida.

Foto: Facebook do Joinville

ABRIU A PORTEIRA

Estava difícil. O Joinville rondava a área do Caxias, mas não criava. Nada como uma bola parada, então, para facilitar. Após a defesa tirar, Douglas Packer pegou de primeira fora da área e colocou no ângulo. Dessa vez, Pitol não pôde fazer a defesa.

Dois minutos depois, Caio Monteiro, que acabara de entrar, ampliou. O Joinville trabalhou muito bem a bola e deixou o atacante na cara do gol. Caio não perdoou. O JEC continuou em cima e poderia ampliar. Pitol, porém, fez mais uma defesa sensacional e deixou o placar em 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

O atual líder enfrenta o Esportivo – RS no próximo sábado (17), fora de casa. O time gaúcho perdeu na última rodada para o Marcílio Dias-SC por 2 a 1 e foi ultrapassado pelo adversário na tabela. Agora, o Esportivo está em quinto.

O Caxias recebe, na próxima rodada, o Marcílio Dias. O jogo é domingo (17).