Jojo Todynho reage após levar unfollow de Anitta e manda indireta

Jojo Todynho foi surpreendida recentemente ao receber unfollow de Anitta no Instagram. Sem citar nomes, a vencedora de A Fazenda fez um desabafo nesta quarta-feira (21), através dos Stories do Instagram.

“Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu abrir meu bocão, não vou parar”, começou a funkeira.

E seguiu: “Não vou ficar batendo cabeça para maluca dançar. Deixa…Deixa que o hospício trata. Como diz minha assessora, eu sou uma mulher business. Não tenho esse tempo que as pessoas têm e nem quero ter”, declarou.

A famosa ainda deu uma alfinetada: “Leve uma coisa para vocês: se você parar no meio do caminho para catar cada pedra que te jogam, você nunca vai sair do lugar. Se você sabe quem você é, não importa o que as pessoas falam de você”, disse.

Antes de finalizar, Jojo enfatizou que prefere ficar tranquila, em paz, sem confusões. “Para quem está enchendo o meu saco, eu prefiro hoje, analisando várias coisas que aconteceram, ter paz do que ter razão. Se eu abrir a minha boca não dará certo. Eu tô ganhando muito estando quietinha, então, prefiro estar na minha. Eu quero paz”.

Cabe ressaltar que, além dela, Anitta excluiu Gui Araújo, seu ex-namorado, e Lary Bottino, com quem fez uma viagem à Croácia e Itália ano passado.