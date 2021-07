Jojo Todynho sofre acidente de carro após sair de restaurante no Rio de Janeiro; veja foto

Jojo Todynho sofreu um acidente de carro na noite deste domingo (25), após sair de um restaurante no Rio de Janeiro. Acompanhada da sua nutricionista, Renata Branco, a cantora estava no banco do carona quando a colisão com outro veículo aconteceu, na Barra da Tijuca.

Apesar do susto, a assessoria de imprensa da famosa afirmou que ela estava bem e em casa, juntamente com a profissional que cuida da sua saúde. Através dos Stories do Instagram, a apresentadora do Multishow apareceu minutos antes do ocorrido escutando e cantando músicas de Elis Regina e da banda Natirus.



Segundo o UOL, o carro de Jojo estava parado em um sinal, quando foi atingido na traseira.

Veja: