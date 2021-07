Jojo Todynho surge na internet após acidente de carro e expõe detalhes

Jojo Todynho surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira (26) para dar detalhes sobre o acidente de carro que sofreu no fim de semana. Tudo aconteceu após a cantora sair de um restaurante, no Rio Janeiro, acompanhada da sua nutricionista, Renata Branco.

“Quem estava dirigindo era a namorada do dono do carro, que estava dormindo no banco do carona. Ela veio e bateu com força na traseira. O carro deles deu perda total. Ela disse que se distraiu, mas a gente acha que ou ela cochilou ou estava mexendo no celular na hora da batida”, relatou a famosa.

Em seguida, Jojo ainda detalhou que o rapaz que estava no banco do passageiro se exaltou na hora na confusão, mas ela foi resolver a situação. “E aí, eu fiquei dentro do carro, e ele [o dono do carro] começou a surtar, queria ir embora, começou a se alterar com as meninas… Na hora em que eu desci, que ele abaixou a bolinha. Eu disse: ‘O carro só sai daqui quando a polícia chegar”, disse a cantora.

“No final eu tive um estresse com ele, porque ele falou que eu tinha que ter mais humildade, quis fazer graça porque só tinha três mulheres. Quando eu desci, baixei Bangu, ele baixou a bolinha dele… Ele tá achando que é quem pra falar com mulher?”, disse a apresentadora do Multishow através dos Stories do Instagram.