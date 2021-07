Jorginho culpa nervosismo por momento ruim do Figueirense na Série C

Florianópolis – O técnico Jorginho colocou a culpa do momento ruim do Figueirense dentro do Campeonato Brasileiro da Série C no nervosismo. O time catarinense já não vence há quatro jogos e, na última segunda-feira, perdeu para o Ituano, por 1 a 0, no Novelli Júnior, pela sexta rodada.

“Essa ansiedade de fazer a melhor jogada ou fazer um passe para o colega está tirando um pouquinho a nossa chance de vencer a partida. Ou é intranquilidade ou nervosismo natural. E estamos também conhecendo os atletas agora, isso é um problema. Nós estamos conseguindo dominar os adversários, mas não que isso seja em jogadas efetivas de gol”, falou o treinador.

E não é só a sequência sem vitórias que está incomodando o treinador. O Figueirense tem o segundo pior ataque do Grupo B, com apenas três gols marcados, atrás apenas do Oeste, com dois. O treinador destacou a importância de melhorar o setor para se reabilitar no torneio.

“Temos que melhorar isso para que possamos vencer”, finalizou o treinador, que viu o Figueirense permanecer na sétima posição, com seis pontos, dois na frente do Paraná, dentro da zona de rebaixamento.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, o Figueirense enfrentará o São José, no domingo, às 11h, no estádio Orlando Scarpelli, pela sétima rodada da Série C.