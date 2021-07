Jorginho, ex-Ponte Preta e Vasco, assume time do Brasileirão

Cuiabá, MT, 02 (AFI) – Demorou, mas o Cuiabá finalmente tem um novo treinador. Depois de pouco mais de um mês da demissão de Alberto Valentim, a diretoria do Dourado fechou com Jorginho para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Desde que Alberto Valentim foi demitido, após o empate com o Juventude, por 2 a 2, na primeira rodada, o Cuiabá vinha sendo comandado de forma interina por Luiz Fernando Iubel. Foram três empates e duas derrotas.

Livre no mercado desde que deixou o Atlético-GO em maio, Jorginho chega com a missão de manter o Dourado na elite do Brasileirão. Neste momento, o time é o 18º colocado, com quatro pontos em seis partidas.

Neste domingo, contra o Atlético-MG, na Arena Pantanal, pela nona rodada do Brasileirão, o Cuiabá ainda deve ser comandado interinamente por Luiz Fernando Iubel.

MAIS SOBRE ELE

Campeão mundial em 1994 com a Seleção Brasileira quando atuava como lateral-direito, Jorginho iniciou a carreira de treinador no América-RJ em 2005 e passou por Figueiriense, Flamengo, Ponte Preta, Vasco, Bahia, Ceará, Coritiba e Atlético-GO, além do Kashiwa Antlers-JAP e Al Wasl-UAE.

Entre 2006 e 2010, Jorginho foi auxiliar-técnico de Dunga na Seleção Brasileira. Ambos deixaram o cargo após a Copa do Mundo de 2020 na África do Sul.