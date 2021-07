Jorginho freia empolgação após vitória do Figueirense e fala em melhorar para entrar no G4

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – O Figueirense venceu o São José, por 2 a 0, em Florianópolis, e voltou a se aproximar do G4 do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o técnico Jorginho freou a empolgação e pediu para que todos tenham “cabeça no lugar” ao longo das próximas rodadas.

“Houve modificação quase total do elenco. Cabe a eles aprenderem e crescerem para que possam na carreira dar um passo maior. É só não ficar satisfeito. Tem que ter a cabeça no lugar, mas não podemos deixar de nos cobrarmos no aumento de capacidade, na execução de trabalho, na disputa da competição, que é muito dura. Não é fácil jogar isso. Não pode achar que está tudo bem. Precisamos melhorar para buscar nosso objetivo”, ponderou Jorginho.

“TIME CHATO”!

Com a segunda vitória, o Figueirense chegou ao sexto lugar com nove pontos, a quatro do G4. Para Jorginho, porém, não há motivo para se preocupar, neste momento, com a zona de classificação.

“Tem que entrar (no G4) no momento certo para não sair mais. Essa competição é traiçoeira. O próximo jogo é dificílimo, tem um treinador competitivo (Argel Fucks), um time chato. Temos que melhorar, nos dedicarmos, sem se preocupar com a tabela”, seguiu Jorginho.

INVICTO EM CASA!

O Figueirense voltará a campo no sábado (17), às 17 horas, quando fará confronto direto contra o Botafogo no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela oitava rodada. O clube catarinense está invicto em casa – duas vitórias e um empate.

“A ideia é deixar nosso torcedor, no ano centenário, feliz. Ele é o grande merecedor disso. É por eles que fazemos isso”, finalizou o treinador.