Jorginho quebra cabeça para definir escalação do Cuiabá em ‘jogo da vida’ no Brasileirão

​Cuiabá, MT, 16 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória na história do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá segue com problemas para o duelo direto contra o rebaixamento diante da Chapecoense, em jogo marcado para este domingo, às 11h, na Arena Condá, pela 11ª rodada. O técnico Jorginho não poderá contar com Pepê, suspenso.

O treinador deixou claro que vem tendo dificuldade para achar um ‘camisa 10’ e tem tentando encontrar a solução dentro da própria equipe. Clayson, Felipe Marques e Uillian Correi estão se revezando no setor. A dúvida para o duelo ficou entre Auremir e Rafael Gava, o primeiro o favorito para iniciar o embate.

“O Camilo ainda está recuperando, não sabemos se vamos poder contar com ele. Temos duas opções pra posição deixada pelo Pepê, tanto Auremir quanto o Gava, que entraram muito bem contra o Ceará, fizeram um bom trabalho, organizaram a equipe e foram muito intensos”, revelou Jorginho.

Jorginho ensaia time para pegar a Chapecoense

O treinador falou também sobre o que esperar do confronto deste domingo. “Meu objetivo é colocar a equipe ofensiva, nossa ideia é essa. Nós sabemos o quanto é importante o jogo e vamos em busca desses três pontos”, completou.

SITUAÇÃO

O Cuiabá vem de dois empates seguidos e tem apenas seis pontos na tabela de classificação. A equipe, no entanto, fez duas partidas a menos do que seus principais rivais.

CUIABÁ: João Carlos; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Rafael Gava) e Uillian Correia, Felipe Marques, Clayson e Danilo Gomes; Elton. Técnico: Jorginho.