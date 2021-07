Jornalista Otto Freitas lança livro de crônicas sobre a velha bohemia baiana

O jornalista e escritor baiano Otto Freitas acaba de lançar seu novo livro ‘Aquele jeito baiano de ser boêmio’. Com ilustrações do artista plástico Elano Passos, a obra reúne 35 crônicas em 144 páginas recheadas de bom humor e informação sobre a Bahia, principalmente Salvador, nas três últimas décadas do século passado. Os textos falam de boemia e de história, patrimônio natural e cultural, hábitos e costumes baianos naquele tempo.

Foto: Divulgação



O projeto do livro foi contemplado através do Prêmio das Artes Jorge Portugal e contou com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

‘Aquele jeito baiano de ser boêmio’ traz conteúdo inédito e uma seleção de crônicas publicadas no site de notícias Bahia Já (www.bahiaja.com.br), ao longo de sete anos. As crônicas escolhidas do site foram reescritas, adaptadas e atualizadas. É um texto simples e direto, fácil e agradável de ler, com expressões cotidianas, palavras próprias do baiano comum, especialmente de Salvador.

“Esse projeto saiu da gaveta no isolamento provocado pela pandemia. Foi um ano de trabalho, aqui na minha caverna, escrevendo os novos textos e adaptando as crônicas do site”, revela o jornalista Otto Freitas, que contou com a parceria luxuosa de Elano Passos nas ilustrações da capa e das crônicas. “Foi uma honra dividir essa obra com o amigo Otto e sua mente inquieta. Devemos guardar esse livro com muito carinho, pela sua importância histórica e relevante ao eternizar lugares que não existem mais”, afirma o artista.

O lançamento é do selo editorial P55 Edição, que já havia publicado, em 2019, Um bocadinho de poesia, outro talento do escritor Otto Freitas. Aquele jeito baiano de ser boêmio saiu em formatos físico e digital (pdf e e-pub) – o digital está disponível para download gratuito no site da editora (www.p55.com.br). O físico está à venda por R$40,00 e pode ser adquirido também pelo site da P55 Edição, ou através de contato telefônico ou whatsapp (71.98155-2957).

Sobre Otto Freitas

Otto Freitas, 68 anos, baiano de Salvador, é jornalista formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, em 1980. Teve atuação ativa na imprensa baiana desde 1973. Ocupou vários cargos na Tribuna da Bahia, Diário de Notícias e revista de turismo Viver Bahia; foi repórter free-lancer das sucursais do Estado de São Paulo e O Globo; chefe de reportagem da TV Bahia/Globo; e redator-chefe do Bahia Hoje, primeiro jornal informatizado na Bahia.

Otto Freiras (Foto: Divulgação/Fabio Bouzas)



Atuou como consultor e assessor de imprensa para entidades públicas e privadas, destacando-se nas áreas de turismo (Bahiatursa) e conservação ambiental (Projeto Tamar). Também escreve jornais, revistas, livros e publicações corporativas e privadas, além de conteúdo para internet.

Junto com parceiros diversos (Jose Barreto de Jesus, Andreia Nascimento e Washington Souza Filho), é autor de seis livros para o programa editorial mantido pela Assembleia Legislativa da Bahia – Alba. De sua lavra já foram lançados os perfis biográficos do Mestre Pastinha, do artista plástico

Carybé e do cartunista Lage. O jogador Biriba, ídolo do Bahia campeão da Taça Brasil de 1959, o Mestre Bimba e o pintor Edvaldo Assis, ainda inéditos, estão na fila para a impressão.