José Loreto comenta divórcio de Débora: ‘dores que vou carregar’

José Loreto quebrou o silêncio sobre o fim do casamento com Débora Nascimento. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o galã revelou que tem alguns traumas da separação, mas que os dois agora são amigos.

“Tem várias dores que vou carregar da separação. E hoje vejo que transformei essas dores. A conexão que eu tenho com a minha filha. Quando eu morava integralmente com minha filha, talvez sem notar eu não dava a atenção que dou hoje. E hoje tenho meio a meio, com a mãe e comigo. Eu me programo: sexta e sábado vou levar ela lá para Niterói, visitar meus avós… É outra qualidade de tempo e de relação que eu tenho com ela. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. E o casamento a gente tem que reinventar”, declarou.