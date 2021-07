José Loreto revela que comprou casa a 100 m da ex, Débora Nascimento

O casamento de José Loreto e Débora Nascimento chegou ao fim em 2019, após quase 7 anos de relacionamento. Apesar da distância afetiva, o ator revelou que preferiu comprar uma casa a 100 metros da ex-companheira, para permanecer próxima da filha Bella, de 3 anos.

Em entrevista ao canal “Rap 77”, o galã ainda contou que ficou ao lado da pequena durante o período da quarentena. “Fiquei dentro da minha casa, com a minha filha”. E complementou: “Fiz obra na minha casa, do lado de fora. Depois que me divorciei, comprei uma casa no mesmo condomínio da minha ex-mulher e tal, a cem metros”, acrescentou.

“É para a filha daqui a pouco ir andando. Ela já vai andando da casa de um para a casa de outro. Mas daqui a pouco ela vai sozinha”, complementou o artista.

E por falar no assunto, recentemente, Débora afirmou que encontrou forças na herdeira para superar o divórcio com José Loreto. “Eu penso sempre no exemplo que estou dando, porque daqui a alguns anos ela vai saber como a mãe se portou diante da separação. Ela vai saber que a mãe é uma mulher que teimou em ser feliz. Não sou uma super-heroína, mamãe chora, mamãe se machuca, mamãe às vezes fica mal, mas mamãe levanta, porque mamãe quer ser feliz”, disse em entrevista ao podcast “Prazer, Renata”.

