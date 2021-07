Jovem aprendiz: Natura e Avon estão com 190 vagas abertas

A Natura e a Avon estão com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz 2021 que está com 190 vagas disponíveis. Há oportunidades para as seguintes cidades: São Paulo, Cabreúva, Fortaleza, Salvador, Simões Filho Cajamar, Benevides e Itupeva.

Para se candidatar, é necessário ter entre 16 e 22 anos, estão cursando ou possuir completo ensino médio ou técnico , estudar a noite e não ter sido jovem aprendiz em outra empresa. Os homens com mais 18 anos precisam apresentar a dispensa militar.

Aqueles que forem selecionados irão receber, além da bolsa, vale-transporte, seguro de vida, seguro saúde e restaurante na empresa.

As inscrições podem ser realizadas através do site.