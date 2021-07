Jovem atacante renova contrato com o Bahia até 2024 e afirma: ‘Que seja um ciclo de sucesso’

Campinas, SP, 13 (AFI) – O atacante Marcelo Ryan, de 19 anos, renovou o seu contrato com o Bahia até dezembro de 2024. Natural de Aracaju, o atleta chegou ao Tricolor em 2019 vindo do Confiança-SE. Nesses anos, ele se destacou no elenco Sub-20, teve bons momentos no profissional e, agora, projeta um futuro ainda melhor, fazendo um balanço deste período no clube.

“Vivi diversos momentos aqui no Bahia. Mas acredito que a grande virada ocorreu a partir do meio do ano passado, onde entrei numa fase de crescimento. Pude subir para o profissional, estive na equipe de transição no último Campeonato Estadual e disputei bons jogos no time principal, que é um experiência muito boa porque sempre estou aprendendo coisas a mais“,- afirmou o atacante, que marcou gols na Copa Sul-Americana e esteve no grupo campeão da Copa do Nordeste.

A renovação do contrato de Marcelo Ryan foi assinada nesta segunda-feira, 12, na Cidade Tricolor, com vínculo até 31 de dezembro de 2024. Feliz, Marcelo Ryan projetou temporadas vitoriosas defendendo o Bahia.

“Espero ter sucesso nesse novo ciclo que se inicia aqui no clube. Que durante esses próximos três anos, possamos ter uma parceria grande, forte e de ambição por grandes conquistas. Estou aqui sempre para ajudar, buscando sempre honrar essa camisa grandiosa que é a do Bahia. Estou animado, confiante e esperançoso com dias ainda melhores” finaliza o atacante.