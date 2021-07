Jovem compra mansão e Mustang após fazer sucesso em menos de dois anos no OnlyFans

Morgan Doyne, 24 anos, comprou uma casa com cinco quartos e quatro banheiros, avaliada em R$ 3 milhões, com o dinheiro adquirido através do OnlyFans, plataforma onde ela divulga conteúdos adultos. Além disso, a jovem ainda conquistou um Ford Mustang, que custa cerca de R$ 287 mil.

Em entrevista o jornal britânico The Sun, ela revelou que não imaginava que iria arrecadar tanto dinheiro com a rede social adulta. “Nunca esperei ganhar tanto quanto eu, mas decolou tão bem que se tornou meu trabalho de tempo integral. No primeiro mês eu não tinha ideia de como fazer isso e só ganhei pouco mais de £ 70 [R$ 503], mas aos três meses eu estava ganhando £ 7.000 [R$50.300 mil] por mês e agora é um valor constante de £ 35.000 [R$ 251 mil] por mês”.

Morgan atuava com contadora, mas fez do OnlyFans sua principal fonte de renda. Mesmo com sucesso, ela recebe mensagens de ódio na web. “Normalmente são os homens online que parecem ter algo a dizer e me insultam, não sei por que eles ficam tão bravos com isso”.

Mesmo com o sucesso já conquistado, ela não pensa em parar por aí. Seus planos é criar uma academia, um escritório e uma sala estúdio dentro de casa. “Me sinto muito sortuda por poder pagar a casa dos meus sonhos nesta idade e também muito orgulhosa de mim mesma”.

Veja: