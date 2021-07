Jovem lateral se destaca novamente em vitória do Cuiabá

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – O Cuiabá conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, a segunda seguida. Ao vencer o Atlético-GO, o Dourado deixou a zona de rebaixamento na noite desta quarta-feira (21), em jogo atrasado da terceira rodada..

Os donos da casa iniciaram o jogo pressionando o Atlético. Principalmente pelo lado direito, com o jovem lateral João Lucas, que havia sido o destaque na vitória diante da Chapecoense fora de casa por 3 a 2 de virada, com duas assistências do lateral.

OUTRA GRANDE ATUAÇÃO

No jogo desta quarta-feira (21) não foi diferente, o jogador apoiou muito o ataque e foi responsável direto pelo gol da vitória após chutar no travessão do goleiro Fernando Miguel. No rebote, o atacante Elton só escorou de cabeça para fazer 2 a 1.

BOA CONTRATAÇÃO

O jovem lateral chegou ao clube em maio, para disputa do Campeonato Brasileiro por empréstimo junto ao Flamengo. Com contrato até o final da competição, é o titular absoluto no time e um dos responsáveis na recuperação da equipe no Brasileirão. Fundamental no time de Jorginho e nas duas vitórias consecutivas do time ele foi um dos destaques.

“Foi uma vitória muito importante que nos tirou da zona de rebaixamento e temos que manter essa essa pegada para que possamos subir na tabela de classificação, pois só tem jogos difíceis e teremos mais uma batalha na próxima rodada diante do Corinthians e jogando em casa temos que nos impor sempre em busca das vitórias”, disse o lateral João Lucas.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Cuiabá tem ainda mais uma partida atrasada, diante do Grêmio, mas ainda sem data definida. O Dourado volta a campo na próxima segunda-feira (26), na Arena Pantanal, diante do Corinthians, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mato-grossense saiu da zona do rebaixamento e é o 15º colocado com 12 pontos ganhos.

