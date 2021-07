Juazeirense-BA 2 x 1 Murici-AL – Em jogo movimento no primeiro tempo, Cancaõ do fogo vence e assume a ponta

Juazeirense, BA, 17 (AFI) – Neste sábado, Juazeirense e Murici se encontraram pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Melhor para o time baiano, que venceu por 2 a 1.

Com a vitória, o Juazeirense chegou a 15 pontos no Grupo A4, virando líder isolado. Já o Murici, segue na lanterna com apenas três pontos. A equipe venceu apenas uma partida e perdeu as outras seis.

O JOGO

A partida começou pouco movimentada, com as equipes se estudando em campo, mas depois foram se soltando. Tentando impor seu ritmo por estar jogando em casa, o Juazeirense abriu o placar logo aos 15 minutos. Jardson Marcolino recebeu sozinho na entrada da área e bateu forte para vencer o goleiro.

mas não demorou muito para que o Murici alcançasse o empate. André Rodrigues, aos 19 minutos, bateu colocado da entrada da área, no ângulo e fez um golaço. As equipes continuavam se atacando, e aos 38 minutos, Júnior Timbó aproveitou cruzamento rasteiro e escorou para o fundo do gol para colocar o Juazeirense na frente de novo.

ETAPA FINAL

Depois de uma primeira etapa muito agitada, o segundo tempo foi em um ritmo bem mais lento. A bola mais perigosa foi um chute de Valdir, aos 32 minutos, que passou a esquerda do gol da Murici,

Os visitantes não conseguiam criar e o jogo terminou com o mesmo placar da etapa inicial.

PRÓXIMA PARTIDA

Os times voltam à campo para se enfrentar no sábado, às 16h.