Juju Salimeni desabafa sobre crise de ansiedade: ‘Não consigo sair de casa há quatro dias’

Juju Salimeni voltou a falar sobre sua crise de ansiedade nas redes sociais. Nesta sexta-feira (16), a apresentadora confidenciou com os internautas que não tem saído de casa por causa da doença. “Estou em um momento de crise de pânico. Já passei outras vezes, já tive crise de ansiedade, mas nunca tinha tido dessa forma”, lamentou.

E seguiu dizendo: “Nunca tinha chegado a esse extremo de não conseguir fazer as minhas coisas, sair de dentro de casa, ir para a academia, coisas que eu amo. Não consigo sair de casa há quatro dias”.

A musa fitness afirmou que tudo começou há cinco dias, quando teve uma tortura enquanto estava no salão de beleza. “Uma crise de labirintite. Eu não conseguia mover a cabeça, abaixar. Em qualquer posição que eu me movesse, rodava tudo. Quando acontece algo que me dá medo, a crise de ansiedade ataca. Não sei se o que estou sentindo é uma coisa física ou se é a ansiedade. Fiquei com o coração acelerado, não conseguia respirar. A sensação é que eu ia respirar, desmaiar. Vi a pressão e não era nada, pensei que ia morrer. A boca secou, sensação horrível.”