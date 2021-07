Juliana Paes volta a ser criticada após comentário sobre Cuba e é chamada de bolsonarista

A atriz Juliana Paes se tornou mais uma vez assunto na internet após um comentário feito numa postagem da economista Renata Barreto sobre os protestos em Cuba, que aconteceram no último final de semana. Na publicação, a moça questiona existência de uma democracia em Cuba e afirma que o país “é refém da ideologia” que as pessoas que usam “camisetinha do Che Guevara” diz defender.

Na sequência, a global complementou as críticas de Barreto e afirmou: “Mas hoje tá um silêncio naquele Twitter… (ou tô delirando?) #cubalibre”, acrescentando com alguns emojis de risos.

Com a declaração, Juliana voltou a ser chamada de “bolsonarista” pelos internautas do Twitter. “A Juliana Paes não cansa de passar vergonha. Está chamando o tuiteiro de socialista só falta nos mandar ir pra Cuba. Se você perguntar pra esse bolsominion o que é socialismo e o que está acontecendo em Cuba ela não sabe”, escreveu um usuário. Um outro complementou: “Juliana Paes não sabe mais o que fazer pra ser ridícula”.

Veja: