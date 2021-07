Juliano Cazarré pode ser afastado de novela após se negar tomar vacina contra Covid-19

Escalado para viver o peão Alcides, no remake de Pantanal, o ator Juliano Cazarré pode ser afastado da trama após se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Segundo o colunista Leo Dias, a Globo pode tomar essa decisão devido às medidas de prevenção sanitária estabelecidas na emissora.

Em nota, a empresa de comunicação despistou sobre o assunto. “Nós não começamos a divulgar informações de Pantanal. É cedo, ainda temos uma novela das 21h [Um Lugar Ao Sol] para estrear antes”. Já a assessoria do artista, não respondeu aos contatos do jornalista.

Cabe destacar que as gravações da produção estavam previstas para começar este mês, mas, pelo visto, estão atrasadas. A ideia inicial é que as filmagens acontecem no Rio de Janeiro e, em seguida, em locações no Pantanal.