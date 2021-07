Juliette é seguida por Demi Lovato e surta na web: ‘Tô passando mal’

O sucesso de Juliette ultrapassou fronteiras e chegou até Demi Lovato. Pois é, nesta segunda-feira (20), a vencedora do BBB 21 foi seguida no Instagram pela cantora internacional. Através do Twitter, a advogada expôs a surpresa ao ver a novidade.

“A Demi Lovato me seguiu no Instagrammmmm…. eu tô passando mallll…”, escreveu ela no seu perfil. Na sequência, a milionária ainda reforçou que precisa aprender inglês para começar a falar com os gringos. “Eu preciso aprender inglês, Jesus. Como eu vou falar com esse povoooooooo..?”

Na sequência, os fãs vibraram com a notícia. “Já quero um feat internacional”, comentou um admirador. “Você merece o mundo, mulher!! Parabéns”, completou outro.

Veja: