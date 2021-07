Juliette rebate comentário de Antônia Fontenelle: ‘tire seu preconceito do caminho’

Nesta segunda-feira (12), a vencedora do BBB21, Juliette Freire, rebateu um comentário xenofóbico feito pela apresentadora Antônia Fontenelle. Ao criticar as atitudes do DJ Ivis, que aparece em vídeos agredindo a esposa, Antônia chamou o cantor de ‘paraíba’, uma expressão de cunho preconceituoso que caracteriza nordestinos como ignorantes e desqualificados.

Mais cedo, Antônia tentou justificar sua atitude e disse que usou o termo como força de expressão: “Paraíba é força de expressão, quem faz ‘paraibada’, como por exemplo bater em mulher. Esses machos escrotos que ganham uns trocados e acham que podem tudo”.

Em resposta, Juliette escreveu em seu Twitter: “Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe “ser Paraíba” e “fazer paraibada”. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho”. Juliette ainda disse não irá tolerar comentários xenofóbicos e machistas. Confira tweet completo: