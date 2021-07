Juliette rememora foto em hotel antes do BBB 21: ‘se soubesse de tudo’

Como diz a tradição, Juliette Freire também foi tomada pelo clima de nostalgia que tomou conta do instagram nesta quinta-feira (29). A paraibana compartilhou na rede social a última selfie que tirou no hotel antes de estar totalmente confinada para o BBB 21. “Ah, se essa menina soubesse tudo que ia acontecer esse ano… TBT do hotel, antes do confinamento”, escreveu na legenda do post.

A advogada ficou tão mexida com a publicação que resolveu falar mais sobre os assunto

“Fiquei pensando assim, o que se passava na minha cabeça durante aquela foto. E era só expectativa, era frio na barriga, era medo de não ser aprovada e ao mesmo tempo indecisão. Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida ou que Deus quer pra mim. Se eu soubesse tudo que ia acontecer, eu teria me preparado mais teria pra ficar menos assustada. E eu só consigo pensar assim como deus é bom comigo.”, falou a sister.

