Juliette será apresentadora da nova temporada do TVZ: ‘Tô chegando, viu?’

Juliette anunciou uma super novidade para os fãs nesta quinta-feira (8). A vencedora do BBB 2021 irá estrear como apresentadora na nova temporada do TVZ, no Multishow, e já tem previsão de estreia: setembro deste ano.

“Apresentadora?! Sim, meu povo, e do Multishow! É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viu? A gente se encontra em setembro!”, narrou no anúncio.

Fãs e famosos ficaram encantados com a conquista e parabenizaram a nova milionária. “Merecedora! Te adoro!”, comentou uma internauta. “Amo esse programa e amo você!”, complementou outra.

Veja: