Juliette vai ao shopping pela 1ª vez após BBB e reage: ‘Se quisesse comprar, poderia’

Juliette compartilhou com seus seguidores a experiência de ter ido ao shopping pela primeira vez desde que venceu o BBB 21. Segundo a nova milionária, foi uma sensação diferente poder visitar o lugar e perceber que poderia comprar o que quisesse.

“Que coisa engraçada. Pela primeira vez depois do BBB fui a um shopping. Tinha pouca gente, foi no início do dia. Foi muito engraçada a sensação de olhar para tudo. Antes eu olhava para tudo e desviava para nem querer comprar. Agora tenho a sensação de que se quisesse comprar, poderia. Uma besteira, uma besteira. Mas é estranho”, disse ela.

Cabe lembrar que, além do prêmio de R$1,5 milhão, a paraibana ainda possui um contrato com a Globo e está ganhando com campanhas publicitárias.