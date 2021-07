Junção das tribos e eliminação de Kaysar: saiba o que aconteceu na edição de No Limite

Novidades, mudanças e a eliminação de Kaysar marcaram o nono episódio de No Limite, que foi ar nesta terça-feira (6) na Globo. A primeira novidade aconteceu logo no início da primeira prova, quando os participantes foram informados por André Marques que, ao final da atividade, as tribos iriam se desfazer. Juntos, eles se tornariam a Tribo Jandaia.

No último embate entre as tribos, eles precisavam arrastar caixas, montar uma frase e subir em uma torre. Vencia quem finalize o desafio primeiro. Carcará, que contou com as principais orientações de Zulu, este à frente boa parte da prova. No final, ele e Viegas conquistaram o colar da imunidade ao escolherem as caixas premiadas.

Na sequência, os oito ex-BBBs se uniram e aproveitaram para comemorar com um banho de mar. Jéssica aproveitou o momento de descontração para bater um papo com Paula sobre a separação de grupos evidente na Calango. “Só que daí, eu e Kaysar, a gente está meio estanho. Ele veio conversar comigo esses dias, mas por quê? Porque apertou, né?”, afirmou a loira.

Apesar de estarem juntos, os aliados acabaram sendo os mesmos. Viegas e Zulu, por exemplo, conversaram sobre o assunto. “O plano é Carcará até a final. Apesar de ter juntado, o afeto que a gente já tem um pelo outro é muito grande”, disse o treinador. E complementou: “Se a gente eliminar um deles, Carcará tá na final. Se eles não tiverem em sintonia, eles vão dividir. O nosso, é tiro certo”.

Além disso, Viegas aproveitou para alertar o amigo Kaysar, afinal o sírio estava na mira de Jéssica. Inclusive, a personal trainer tentou unir os votos de todas as meninas da nova tribo. “Sou melhor amiga da Paula, a gente é muito próxima. E eu conheci Elana. Tenho uma coisa de querer defender as mulheres. Que lindo que vai ser se a gente conseguir manter as mulheres. Eu lancei isso para as meninas e elas gostaram da ideia”, detalhou.

“Agora é Jandaia. Eu prefiro juntar as mulheres agora. Eu voto em Zulu, Kaysar. André é que pega para mim”, completou ela.

Paula, por sua vez, definiu quem seria sua escolha: “O Kaysar desceu”, disse. Zulu quis saber se era a palavra final e se a primeira opção, André, não teria chance. “Não, elas não votam”, argumentou a mineira.

No Portal da Eliminação não deu outra, a maioria dos votos acabou sendo para Kaysar. “Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e a vida de verdade”, confessou o sírio.

“Aqui foi uma escola para mim. Valeu a pena demais. Quem quer entrar ano que vem se prepara porque o negócio aqui não é brincadeira, não. Força total e alegria”, completou ele.