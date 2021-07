Júnior Baiano, aquele mesmo, pede demissão em time da Série D. Confira!

Caruaru, PE, 12 (AFI) – Com apenas uma vitória em seis jogos, o Central comunicou a saída do ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Júnior Baiano, nesta segunda-feira. Ele havia sido contratado para ser o treinador do time no Campeonato Brasileiro da Série D.

A gota d’água foi a derrota de domingo para o ABC, por 2 a 0, em Natal. Após a partida o clima nos bastidores entre treinador e dirigentes ficou bem quente e posteriormente sua saída já passou a ser algo eminente, o que acabou se consumando nesta tarde.

Em seis jogos, o Central venceu apenas uma partida, empatou duas e perdeu outras três. Além disso, o time pernambucano não vence há quatro rodadas, campanha que deixou o time apenas na sexta colocação do Grupo A3 com cinco pontos.

Como o Central não tem auxiliar fixa, o clube ainda não definiu quem assumirá o comando do time interinamente até a chegada de um novo treinador.

O time voltará a campo no domingo, dia 18, para enfrentar o Atlético-CE, às 15 horas, no Lacerdão, em Caruaru. Só a vitória interessa ao time para seguir na briga pela classificação à próxima fase.