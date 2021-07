Justiça anula eleição de Caboclo e nomeia presidentes de Flamengo e FPF como interventores da CBF

Rio de Janeiro, RJ, 26 (AFI) – A polêmica envolvendo Rogério Caboclo na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ganhou mais uma capítulo nesta segunda-feira. A Justiça do Rio de Janeiro anulou a Assembleia Geral que mudou o formato de votação na eleição de presidente. Com isso, a eleição de 2018, que teve Caboclo como vitorioso está anulada, mas a decisão cabe recurso.

Na decisão, o juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ainda nomeou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), para ficar à frente da entidade por 30 dias. Eles ainda não decidiram se aceitam.

COLÉGIO ELEITORAL

O objetivo nos 30 dias é a “convocação do Colégio Eleitoral, composto pelas Federações e times da primeira divisão do campeonato brasileiro, para votarem a alteração estatutária no que diz respeito a redefinição das regras do estatuto de 2015”.

Antonio Carlos Nunes, presidente interino após o afastamento de Rogério Caboclo por denúncias de assédio sexual a uma funcionária, também permanece no cargo.

O pedido do Ministério Público não contesta a eleição em si, em 2018, mas a Assembleia Geral, feita em 2017. Isso porque mudou a forma de votação com votos apenas das federações, sem consultar os clubes da Série A.