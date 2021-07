Justiça: filhos de Cid Moreira pedem interdição e prisão da madrasta

Os filhos do apresentador Cid Moreira entraram com um processo na vara de família de Petrópolis, do Rio de Janeiro, pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta, Fátima Sampaio Moreira. De acordo com informações do site UOL, o documento foi protocolado nesta terça-feira (20). Roger e Rodrigo Moreira, filhos do jornalista, alegam que o pai de 93 anos enfrenta sintomas de demência e que tem a liberdade limitada por atitudes de Fátima.

Roger Moreira afirmou ao site UOL que as postagens do pai nas redes sociais são controladas. O filho adotivo de Cid disse ainda que ele e os irmãos desejam encontrar com o genitor o mais rápido possível.