A Justiça negou o pedido de habeas corpus a DJ Ivis, preso na última quarta-feira (14) por agredir a ex-mulher, Pamella Holanda.

Com isso, ele permanecerá detido na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Ponte, em Aquiraz, no Ceará, por tempo indeterminado à disposição do Poder Judiciário.

O cantor pode ser condenado por lesão corporal, com pena máxima de três anos em regime aberto ou semiaberto.