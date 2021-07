Juventude-MA 1 x 3 Paragominas-PA – Jacaré do Norte vence fora de casa

São Mateus do Maranhão, MA, 03 (AFI) – Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, Juventude-MA e Paragominas-PA se enfrentaram na tarde deste sábado, no calor de São Mateus do Maranhão. O Jacaré do Norte venceu pelo placar de 3 a 1, com gols marcados por Rosivan, Paulo Rangel e Buiu. Pela equipe da casa, Edrean deixou sua marca.

Com o resultado, o Paragominas vai a oito pontos na vice-liderança do Grupo A2. Já o Juventude-MA se complica na tabela, fica com cinco pontos na sexta colocação, fora da zona de classificação.

SURPREENDEU

Logo no começo, a equipe visitante no contra-ataque surpreendeu o Juventude e abriu o placar. Aos quatro minutos de jogo, camisa 10, Edicleber, carregou pelo lado esquerdo, fez a inversão para Rosivan que invadiu a área e abriu o marcador.

A equipe da casa não sentiu o gol sofrido e aos 35 minutos buscou o empate. Pela esquerda, o atacante Edrean surpreendeu a zaga do Paragominas e deixou sua marca. Já no final da partida, Buiu, que tinha acabado de sair do banco de reservas recebeu a bola na área e mandou a bola pro fundo da rede.

Na segunda etapa, aos 12 minutos, Edicleber cruzou a bola na área. Paulo Rangel, de cabeça, deixou o Jacaré do Norte novamente a frente no placar. Para completar, já no fim da partida, Aleílson fez o terceiro e definiu a vitória paraense.

10 HORAS

A logística equipe do Paragominas não foi nada fácil. Atletas e comissão técnica gastaram 10 horas de viagem de ônibus até a cidade de São Mateus do Maranhão. Localizada no norte do Pará, Paragominas fica cerca de 700 km do local da partida.

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada o Juventude enfrenta o Tocantinópolis, no domingo (11), às 15h, dentro de casa. Já o Paragominas, fora de casa, enfrentará o Palmas, no sábado (10), às 16h.