Juventude-MA 2 x 0 Guarany-CE – Poraquê vence ex-líder e iguala G4 do Grupo A2!

São Mateus do Maranhão, MA, 24 (AFI) – Finalmente, o Juventude conseguiu sua primeira vitória em casa na Série D do Brasileiro e justamente diante do antigo líder Guarany, de Sobral, por 2 a 0, em partida da oitava rodada realizada neste sábado, no Pinheirão, em São Mateus.

Os dois gols da vitória do Poraquê foram anotados por Cris Maranhense, aos 10 minutos e 45 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Juventude foi a nove pontos, mesmo pontuação do G4, mas aparece no sexto lugar por causa do saldo de gols (-1 a -2). O Guarany perdeu a liderança da chave e agora é segundo com 15 pontos.

NA PRESSÃO!

Melhor posicionado e diante de um time que se assustou com o volume inicial de jogo dos donos da casa, o Juventude foi maior durante todo o jogo. Por volta dos 20 minutos da etapa inicial, os visitantes quase marcam, em jogada pela esquerda, Hugo quase faz para os visitantes. Naoh, entretanto, arriscou de fora da área e quase abre o placar. Sem muitas movimentações, o jogo foi para o intervalo.

Na volta, o Poraquê veio mais decidido, quando o técnico Marcinho Guerreiro optou por um esquema de linha de ataque avançada, com três homens. Cris, aos 10 minutos, abriu o placar, em jogada pela direita. O jogo continuou sem muita emoção, e Cris, ele mesmo, aos 45 ampliou e sacramentou a vitória maranhense.

PRÓXIMOS JOGOS

Na nona rodada, o Juventude visitará o Tocantinópolis no sábado (31), às 16 horas, no João Ribeiro, em Tocantinópolis. O Guarany, no mesmo dia, receberá o Imperatriz às 15 horas, no Junco, em Sobral.