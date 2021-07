Juventude perde artilheiro do Brasileirão para time da 2ª Divisão da Ucrânia

Caxias do Sul, RS, 26 (AFI) – Artilheiro do Campeonato Brasileiro com sete gols – mesmo número que Gilberto, do Bahia -, Matheus Peixoto não jogará mais pelo Juventude nesta temporada. O jogador atuará pelo Metalist Kharkix, da Segunda Divisão da Ucrânia. Com a camisa do Ju, ele fez 27 jogos e marcou 12 gols. Foram sete dos nove do time dentro do Brasileirão.

Peixoto pertence ao Red Bull Bragantino, que recentemente recebeu proposta por empréstimo do clube ucraniano de 180 mil dólares – aproximadamente R$ 1 milhão (um milhão de reais). Existia cláusula no contrato com o Juventude de que ele seria liberado caso o time paulista recebesse e aceitasse proposta de times do exterior. Não sendo possível sua permanência.

A oferta de quase R$ 1 milhão é vista com bons olhos pelo Red Bull Bragantino, já que Matheus Peixoto vive grande momento com a camisa do Juventude e está valorizado no mercado. Dificilmente o clube receberia uma nova oferta deste parâmetro por ele, principalmente pelo desempenho recente dele por outros times.

O atacante tem 25 anos e ganhou destaque com a camisa do Bragantino (hoje Red Bull Bragantino). Lá ele recebeu oportunidades e fez muitos gols sob o comando de Marcelo Veiga, vítima da covid-19. Peixoto ainda tem no currículo passagens por Sport, Bahia e Ponte Preta.

Graças aos sete gols de Matheus Peixoto, o Juventude hoje aparece na 13ª posição com 16 pontos ganhos. Campanha que supera a expectativa dos torcedores, que temiam uma luta constante na zona de rebaixamento.