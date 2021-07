Juventude pode contratar atacante que atuou no futebol espanhol

Caxias do Sul, RS, 30 (AFI) – Após perder Matheus Peixoto para o futebol ucraniano, o Juventude se mobiliza nos bastidores em busca de um novo centroavante goleador para a sequência do Campeonato Brasileiro. E um dos nomes observados é o colombiano Marco Pérez, atualmente no Deportivo Cali-COL.

O nome tem sido debatido internamente e há a possibilidade do departamento de futebol entrar em contato com o Deportivo para saber as condições de uma eventual transferência. O Juventude prega cautela no interesse, mas o vê como um bom nome para assumir a titularidade.

Marco Pérez tem 30 anos e foi revelado no Boyacá Chicó, da Colômbia. De lá foi defender o Gimnasia y Esgrima, da Argentina, e acabou sendo emprestado ao Real Zaragoza, da Espanha. Sem vingar na Espanha, retornou ao futebol argentino para defender o Independiente e o Belgrano.

Em 2013 retornou à Colômbia, onde defendeu Tolima (algoz do Corinthians) e foi se aventurar no Al Raed, da Arábia Saudita. Chegou ao Deportivo Calo em 2021, tendo realizado 19 jogos e marcado quatro gols.

O Juventude é o atual 13º colocado do Brasileirão com 16 pontos. Como o jogo com o Fluminense deste final de semana foi adiado, o time só voltará a campo no outro domingo, dia 8 de agosto, quando receberá o Atlético-MG, às 16 horas, em Caxias do Sul.