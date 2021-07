Juventude reencontra Internacional após eliminação na semi do Gauchão

Caxias do Sul, RS, 16 (AFI) – Há pouco mais de dois meses, o Internacional goleou o Juventude, por 4 a 1, no Beira-Rio e se classificou para a final do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, no mesmo palco, os dois times voltam a se encontrar pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 20h30.

A eliminação na semifinal do estadual, porém, já ficou para trás. O Juventude está focado em encerrar o jejum de três jogos sem vitória no Brasileirão para se distanciar da zona de rebaixamento. O time tem 13 pontos em 11 rodadas.

Sem jogar desde o último sábado, quando empatou com o Atlético-GO, por 1 a 1, em Caxias do Sul, o Juventude pode ter mudanças. O técnico Marquinhos Santos aproveitou a semana livre, inclusive, para testar uma alteração no esquema tático, trocando o 4-3-3 pelo 4-4-2.

“São situações que podem acontecer durante os jogos ou para iniciar a partida. É uma postura que me agrada, mas a gente precisa ajudar algumas coisas. Eu gosto de ter dois atacantes próximos do gol e, como temos jogadores de qualidade, fica um jogo muito qualificado”, comentou o treinador.

Uma mudança certa é justamente no ataque. Recuperado de uma lesão no joelho, Paulinho Boia assume o lugar de Marcos Vinicios. Marquinhos Santos ainda deve ganhar duas opções para o banco de reservas: o volante Matheus Jesus e o atacante Roberson.

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho, Jadson e Wescley; Paulinho Boia e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.