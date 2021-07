Juventude x Chapecoense – É preciso vencer para encerrar péssimo momento

Caxias do Sul, RS, 25 (AFI) – Após subirem na Série B 2020, Juventude e Chapecoense vivem juntos em 2021 a pressão contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E com a obrigação de vencer, os times se enfrentam nesta segunda-feira, às 18 horas, no Alfedo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Juventude chegou a emplacar sequência positiva de resultados, inclusive figurando na parte intermediária da classificação. Mas agora não vence há quatro jogos – três derrotas e um empate -, sequência que deixou o time com apenas 13 pontos.

Já a Chapecoense amarga o fato de ser o único time que ainda não venceu no Brasileirão, com oito derrotas e quatro empates em 12 jogos. São cinco derrotas consecutivas e para piorar o time caiu para a última posição com quatro pontos, precisando reagir urgentemente.

GAÚCHOS COM MUITAS BAIXAS

O técnico Marquinhos Santos terá que fazer muitas mudanças no time titular do Juventude. No sistema defensivo, o zagueiro Rafael Forster e o lateral-direito teriam testado positivo para a COVID-19, mas o clube não confirmou. Didi deve ganhar vaga na zaga e Paulo Henrique no lado direito.

As baixas continuam no meio-campo, já que o volante Élton sofreu grave lesão no joelho direito e está fora da temporada, e Guilherme Castilh0 cumprirá suspensão automática. Dawahn, recém-contratado, e Chico entram em seus respectivos lugares.

Por fim, a última baixa é no ataque, já que Paulinho Boia também está suspenso por cartão e Marcos Vinicios entrará em seu lugar.

CHAPE TAMBÉM TERÁ QUE MUDAR

Na Chapecoense, o técnico Jair Ventura também terá que mexer na formação inicial. O centroavante Anselmo Ramon recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Perotti deverá ser o escolhido para ocupar o seu lugar.

Além desta alteração, a comissão técnica estuda também alterar o esquema tático para este confronto direto, saindo do 3-5-2 e retornando ao 4-4-2. Se isso acontecer, Moisés e Léo Gomes devem ganhar os lugares de Lima e Fernandinho, respectivamente.