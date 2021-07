Juventus-SC 1 x 0 Aimoré-RS – Moleque Travesso vence duelo direto e entra no G4 da Série D

Jaraguá do Sul, SC, 18 (AFI) – O técnico Tuca Guimarães estreou com o pé direito no comando do Juventus-SC. Na tarde deste domingo (18), em jogo válido pela sétima rodada, o Moleque Travesso fez jus ao fator casa para vencer um duelo direto diante do Aimoré-RS, pelo placar de 1 a 0 e entrar no G4 do Grupo 8 do Campeonato Brasileiro da Série D. Lucas Vieira, de pênalti, marcou o único gol do jogo logo nos primeiros minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Juventus que vinha de uma derrota diante do líder FC Cascavel, por 1 a 0, aparece na oitava colocação, com duas vitórias em sete jogos disputados. Já o Aimoré, que tinha vencido o lanterna Rio Branco-PR na rodada passada, ficou para trás e agora é sexto colocado com sete pontos ganhos. Agora, as duas equipes voltam a se encontrar no próximo final de semana, dessa vez no interior do Rio Grande do Sul.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa, o Juventus-SC começou melhor na partida, tendo bastante mobilidade pelos lados do campo e infernizando a defesa adversária. A melhor chance veio aos 18 minutos, quando Cesinha fez um lançamento longo para Eric Di Maria que chegou chutando cruzado, de primeira, mas a bola acabou indo para o lado de fora da rede.

Conforme o tempo foi passando, o Aimoré conseguiu equilibrar o duelo e ficou muito perto de abrir o placar aos 38 minutos, na melhor chance do primeiro tempo. Depois de um escanteio fechado, Regis subiu mais que os zagueiros e testou firme, mas a bola explodiu na trave. Nos minutos finais, o duelo ficou truncado e por isso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o segundo tempo começou agitado, com as duas equipes procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Aos seis minutos,Lucas Vieira foi derrubado por Tássio na área e o árbitro marcou pênalti pra o Juventus-SC. O próprio atacante foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando os donos da casa em vantagem.

Depois do gol, o time da casa cresceu na partida e encurralou o adversário na defesa. Aos 29 minutos, Marllon viu o goleiro adiantado e arriscou quase do meio campo, mas a bola explodiu na tave, perdendo uma grande chance de ampliar o placar. A resposta do Aimoré veio minutos depois, em um chute cruzado de Neto Baiano, que também acertou a trave. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Juventus-SC por 1 a 0.