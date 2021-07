Juventus-SC 1 x 1 FC Cascavel-PR – Com primeiro tempo movimentado, times não saem do empate

Jaraguá do Sul, 31 (AFI) – Na tarde de sábado, Juventus e FC Cascavel se enfrentaram pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu às 15h, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. A partida terminou empatada por 1 a 1. Destaque para Matheus Gomes e Robinho, autores dos gols.

Com a igualdade no placar, os donos da casa estão na quarta posição do Grupo A8, com 14 pontos conquistados. Já o FC Cascavel segue na liderança com 21 pontos.

O JOGO

No primeiro tempo, a partida começou com pouca criatividade. O Juventus até tentava chegar, mas era inefetivo e não levava perigo. Na primeira oportunidade, aos 15 minutos, o FC Cascavel conseguiu pênalti e o Robinho não desperdiçou. Bateu forte no canto inferior esquerdo do goleiro. Sem chances. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa melhoraram e foram para cima. Aos 25 minutos, após boa jogada de Cesinha, ele cruzou no lado esquerdo e Matheus Claudino chegou completando.

os times ainda tentaram ataques, mas pecavam na parte final.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o FC Cascavel começou melhor. Aos 10 minutos, Léo Itaperuna Cabeceou firme após levantamento na área em cobrança de falta, mas a bola passou a esquerda do gol. Depois disso, o jogo permaneceu parado até os 38 minutos, quando a Juventus quase empatou. Após levantamento, a bola passou por tudo mundo e morreu no pé da trave.

Sem a criatividade da primeira etapa, a partida acabou 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Na décima rodada, a Juventus volta à campo para pegar o Marcílio Dias, no sábado, às 15h. Já o FC Cascavel, enfrenta o Esportivo, na mesma data, mas às 19h.

SÉRIE B: Gols de Cruzeiro 2 x 2 Londrina