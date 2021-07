Juventus-SC 2 x 0 Marcílio Dias-SC – Tricolor do Jaraguá vence a primeira

Jaraguá do Sul, SC, 4 (AFI) – Neste domingo, Juventus e Marcílio Dias se enfrentaram pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio João Marcatto e terminou com a vitória do Moleque Travesso por 2 a 0, a primeira na competição.

Graças ao triunfo, o Tricolor do Jaraguá chegou a cinco pontos e agora ocupa a quinta posição do Grupo A8. Enquanto que o Marcílio Dias, foi ultrapassado e agora é o sexto colocado, com os mesmos cinco pontos.

O JOGO

A partida começou com os times se estudando e não criando muito. A primeira chance de perigo veio com Fabinho, aos 15 minutos da primeira etapa. Após receber boa bola de Lucas na ponta esquerda, ele invadiu a área e bateu forte. O chute pegou na rede pelo lado de fora e quase que o Juventus fica na frente.

O jogo continuou parado, até que aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa do Marcílio afastou a bola, Cesinha deu uma bicicleta que virou assistência para Lucas. O camisa nove matou a bola com o peito dentro da área e bateu na saída do goleiro para fazer um belo gol.

ETAPA FINAL

O segundo tempo começou com o Marcílio Dias indo para cima em busca do gol de empate. Logo aos dois minutos, Anderson Ligeiro bateu dentro da área, mas o goleiro Iago defendeu sem maiores problemas. Mas a possível reação foi interrompida rapidamente. Logo aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Tássio cabeceou sozinho dentro da pequena área e ampliou o marcador.

Sem mais nada a perder, o Marcílio se lançou ao ataque em busca do gol. Aos 35 minutos, Vinícius Kuerten cabeceou dentro da pequena área, mas o goleiro Iago fez linda defesa a queima roupa e evitou o gol. Foi o último lance de perigo na partida. Com a vantagem, o Juventus só administrou os minutos finais e garantiu a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Juventus encara o FC Cascavel, no sábado, às 16h. Enquanto isso, o Marcílio Dias irá receber o Esportivo, às 15h, na mesma data.